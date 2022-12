Van Gaal: “Io nuovo CT del Belgio? Va convinta mia moglie. Ma ora voglio diventare campione del Mondo con l’Olanda”

Il CT dell’Olanda, Louis Van Gaal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli Stati Uniti, valida per gli ottavi di finale del Mondiale. Il tecnico ha risposto anche sulle indiscrezioni che lo vorrebbero nuovo CT del Belgio dopo il Mondiale.

Queste le sue parole: “Io nuovo CT del Belgio? Va convinta Truus mia moglie. Posso prendere questa decisione da solo come uomo libero, ma ci sono alcuni paesi in cui non andrò e certamente non adrà Truus. Penso di essere al Mondiale con l’Olanda e stiamo lavorando per diventare campioni del mondo, mancano quattro partite. Penso che se riusciamo a diventare campioni del mondo ci saranno delle offerte per me, ma per ora non lo siamo e, se stiamo dietro ai media olandesi, non lo diventeremo. Non vivo nel passato, vivo nel futuro, perché ora potrei dover fare progetti per il Belgio (scherza, ndr). Se sono sorpreso dalla loro eliminazione? Che c’è di sorprendente? Li abbiamo battuti anche nelle ultime partite. Nel calcio c’è anche la fortuna e pure gli arbitri giocano un ruolo, non contano solo tecnica e tattica”.

Foto: twitter Olanda