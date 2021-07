Van Gaal: “Francia e Portogallo non sono squadre”

L’ex allenatore del Manchester United, Louis van Gaal, ha rilasciato alcune parole ai colleghi de L’Èquipe riguardo il fallimento a Euro 2020 da parte di Portogallo, Francia e Germania:

“È una strana coincidenza ma le favorite che hanno fallito in questo Europeo, Portogallo, Francia e Germania, hanno lo stesso allenatore da sette, nove o quindici anni. Santos, Deschamps o Löw dirigono le loro squadre da troppo tempo e non cambiano niente. Hanno fiducia nei loro giocatori. A volte mi chiedo “ma perché i giocatori non ci riescono?” È perché l’equilibrio tra giocatori e allenatori si è rotto”.

Ha poi tirato una frecciata contro Portogallo e Francia:

“Francia e Portogallo? Per me, non sono delle squadre, sono una somma di individualisti“.

Louis van Gaal : « La France ou le Portugal, pour moi ce ne sont pas des équipes » L'ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui porte un regard critique sur l'Euro, raconte sa vision du jeu. Et sa lutte sans fin pour défendre l'intérêt collectif https://t.co/A6dixgazRx pic.twitter.com/KageCkC4QG — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 8, 2021

Foto: Twitter L’Èquipe