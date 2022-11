Van Gaal: “Dispiace per l’assenza di Mané, ma a noi mancherà Depay”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio contro il Senegal, il ct dell’Olanda, Loui van Gaal, ha così commentato l’assenza di Sadio Mané tra le fila dei Leoni della Taranga, annunciando anche l’esclusione di Depay dalla partita: “La prima partita è sempre la più importante, perché può dare l’impronta a quelle che verranno e quindi al torneo. Il Senegal è campione d’Africa e non sarà facile. Manca Sadio Mané, ma per noi Memphis Depay non ci sarà. Sono un tifoso di Sadio Mané, quando ero allenatore al Manchester United ho provato a prenderlo. Penso che sia una grave assenza per il Senegal, ma a noi manca il giocatore con più gol e più assist“.

