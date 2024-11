Van Dijk: “Vogliamo la terza vittoria consecutiva, ma con l’Aston Villa sarà dura”

In vista della sfida odierna contro l’Aston Villa, il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha rilasciato dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

“Dopo due importanti vittorie consecutive ad Anfield, ci piacerebbe fare una tripletta perfetta questo fine settimana. La nostra vittoria in Premier League contro il Brighton & Hove Albion lo scorso fine settimana è stata importante: la squadra ha dimostrato carattere e qualità per rientrare dopo un primo tempo difficile. E fare seguito a una grande prestazione contro il Bayer Leverkusen in Champions League martedì sera è stata altrettanto significativa”.

“Quando giochi come abbiamo fatto noi contro gli attuali campioni di Germania, una squadra che è stata tra le migliori in Europa negli ultimi 12 mesi circa, puoi solo avere fiducia”.

“Il secondo tempo, in particolare, è stato davvero impressionante. Come contro il Brighton, abbiamo dovuto lottare duramente nei primi 45 minuti, ma dopo la pausa abbiamo alzato il livello e siamo andati a casa con quattro gol e la porta inviolata è stato davvero piacevole per noi”.

“Luis Diaz, ovviamente, ha fatto notizia con la sua tripletta, ma questo è stato il tipo di prestazione che ha offerto per tutta la stagione, per quanto mi riguarda. Sappiamo tutti che è un top player, è in un buon momento e continuerà ad essere estremamente importante per noi in futuro, ne sono sicuro. Non è nemmeno l’unico. Una delle cose più importanti del nostro inizio di stagione è che tanti giocatori diversi hanno contribuito, siano essi selezionati dall’inizio o usciti dalla panchina. La forza della squadra è molto importante se vuoi competere per grandi trofei e al momento il nostro allenatore ha molte opzioni tra cui scegliere, il che non può che essere positivo”.

“Contro il Brighton e il Leverkusen l’atmosfera ad Anfield era eccellente e ha contribuito alle nostre vittorie. Non vedo l’ora di vederne un’altra ad alta voce questa sera, in occasione della visita dell’Aston Villa”.

“È difficile non rimanere colpiti da ciò che Villa ha ottenuto con Unai Emery nelle ultime due stagioni. Sono una delle squadre più forti della Premier League e hanno iniziato davvero bene anche la loro stagione in Champions League. La loro organizzazione collettiva, unita alle loro qualità individuali, le rende un avversario davvero difficile per chiunque. Dobbiamo dare il massimo per batterli. Sapevamo che questo blocco di partite sarebbe stato davvero difficile e ci aspetta un altro set altrettanto duro, quindi se riuscissimo ad affrontare l’ultima pausa internazionale dell’anno con altri tre punti in palio, saremmo estremamente soddisfatti. Questo è l’obiettivo che ci prefiggeremo questa sera. Speriamo che, per la terza partita consecutiva, vi daremo molto di cui parlare”.

“Passando a una nota più triste, la partita di oggi precede la Domenica della Memoria, il che significa che porgeremo il nostro rispetto a tutti coloro che hanno perso la vita nei conflitti. Come sempre, saremo uniti come club e al contempo al fianco dell’Aston Villa e di tutti gli altri club della Premier League che parteciperanno nel fine settimana. Sono anche consapevole che ci saranno persone ad Anfield oggi che saranno colpite dal tipo di perdita che commemoreremo, quindi voglio che tu sappia che stiamo pensando a te”.

