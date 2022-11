Il difensore centrale del Liverpool e capitano dell‘Olanda, Van Dijk ha parlato in conferenza stampa della squadra e di tutti i suoi sacrifici per giocare questa competizione. Ecco le sue parole: “Vincere la Coppa del Mondo mi renderebbe l’uomo più felice del mondo. Il problema sarebbe gestire l’emozione, so tutti i sacrifici che ho fatto per essere qui dove sono oggi.”

Foto: Holland sports