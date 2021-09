Van Dijk: “Tornare in Nazionale una bella emozione. Haaland? Marcarlo è dura”

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e della Nazionale olandese, ha parlato dopo l’1-1 con la Norvegia di Haaland, che lo ha visto tornare in campo con la maglia oranjes dopo il grave infortunio che lo ha costretto a saltare Euro 2020.

Queste le sue parole al sito dell’Olanda: “Dovevamo vincere perché avevamo l’opportunità di farlo. Per fortuna la Turchia ha perso punti ma una squadra come la nostra, con tutti i nostri talenti, non deve dipendere dagli altri. Avevamo tutto per vincere. Abbiamo costruito molte occasioni da gol ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Sono contento di essere tornato in Nazionale dopo tanti mesi, è una bella sensazione e ora dobbiamo lottare per qualificarci ai Mondiali. Erling Haaland? E’ un grande attaccante, non si può mai sbagliare contro di lui perchè ti castiga. E’ davvero duro marcarlo. E’ una lezione”.

Foto: Twitter Liverpool