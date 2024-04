Van Dijk: “Slot è uno dei migliori allenatori olandesi. Può essere un allenatore da Liverpool”

Intervenuto ai microfoni di Viaplay Netherlands, il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, ha così parlato di Arne Slot, tecnico finito in orbita Reds per il post-Klopp: “È uno dei migliori tecnici olandesi al momento. Per la sua filosofia e per il modo in cui gioca può essere un allenatore da Liverpool. Da quanto leggo in giro siamo ancora lontani da chiudere, vedremo come andrà”.

Foto: Twitter AZ