van Dijk: “Siamo soddisfatti, proveremo a vincere questo trofeo. Ora carichi per il Mondiale”

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool e dell’Olanda, ha parlato a Nos, in merito al successo contro il Belgio, che ha regalato il primo posto agli Orange nel girone.

Queste le sue parole: “Non è stata una bella partita, ma abbiamo vinto ed è per questo che siamo scesi in campo. Questo ci dà una bella sensazione, anche se possiamo fare molto meglio. Stasera abbiamo affrontato il Belgio che è una delle migliori squadre al mondo e questo non dobbiamo dimenticarlo”, ha detto van Dijk che prosegue. “Dopo questa partita andremo al Mondiale con una buona sensazione”.

Foto: twitter personale