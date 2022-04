Van Dijk: “Serviva pazienza. Abbiamo dimostrato maturità”

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha commentato il successo dei Reds contro il Villarreal, nell’andata delle semifinali di Champions League.

Queste le sue parole a Sky Sports: “La nostra è stata una gara molto matura, il Villarreal è un’ottima squadra e sappiamo che sarà dura lì. Stasera abbiamo avuto pazienza, loro difendono bene e con grande compattezza, dovevamo sfondare e l’unico modo era avere pazienza. Nella ripresa c’era più spazio e siamo riusciti ad avere la meglio, segnando due gol in pochi minuti. Nel complesso credo la nostra sia stata una prestazione fantastica, ora andremo in Spagna per vincere la partita e non per difendere il 2-0. Sappiamo che sarà dura lì ma stasera abbiamo ottenuto un buon risultato. Siamo soddisfatti, ma sappiamo che è ancora tutto aperto”.

Foto: Twitter Liverpool