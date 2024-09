van Dijk: “Sconfitta pesantissima e inattesa. Siamo delusi, ma con il Milan sarà una gara diversa”

Il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Queste le sue parole: “Sconfitta pesantissima e inattesa. Ci abbiamo comunque provato, ma credo che siamo stati troppo precipitosi, abbiamo messo la palla in area un po’ troppo velocemente o l’abbiamo giocata troppo e quindi non abbiamo ottenuto lo slancio che volevamo. Nel complesso – ha proseguito l’olandese – è stato un pomeriggio deludente, qualcosa che non volevamo accadesse, ma dobbiamo ribaltare la situazione e farne una sorta di reality check per essere migliori per il resto della stagione, perché se si vogliono ottenere risultati in questa stagione il contrasto tra le partite che abbiamo giocato è troppo grande”.

Ora testa al Milan: “Ovviamente tutti sono delusi, come è giusto che sia, ma ricordiamo anche che martedì è un’altra partita importante. Se si vuole rimuginare sulle cose, ci si ritorce contro. Siamo tutti delusi, ma tra un paio d’ore penseremo già a recuperare e a prepararci per martedì. È così che viviamo la nostra vita e questo è ciò che dobbiamo fare, ma la delusione è ancora presente”

Foto: twitter Liverpool