Van Dijk scherza sul suo futuro: “Il Real ha bisogno di un difensore? Non lo sapevo, pensavo ci fosse Rudiger in quel ruolo”

Virgil Van Dijk, intervistato dai media nel post partita di Liverpool–Real Madrid, ha ironizzato sul suo futuro.

Di seguito le parole del difensore del Liverpool:

Ti vedi qui in futuro?: “Cos’è, una domanda diretta? Quello che posso dirti è che sono concentrato al massimo sulla partita contro Manchester city”.

Dato i numerosi infortuni, il Real ha bisogno di un difensore centrale: “Davvero? Non lo sapevo. Non c’e Rudiger in quel ruolo?” (ride)

Questa estate?: “Al momento sono concentrato sulla sfida con il City, non ho previsioni suo mio futuro”.

Foto: twitter liverpool