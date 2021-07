Van Dijk, l’emozione per il rientro in campo: “È difficile spiegare come mi senta”

Dopo quasi un anno di assenza per infortunio, Virgil van Dijk è tornato finalmente a calpestare il rettangolo verde nell’amichevole tra Liverpool ed Herta Berlino. Una sgambata che ha trasmesso grandi emozioni al difensore olandese, come si evince dal post che ha pubblicato tramite il proprio account Twitter. Ecco il messaggio:

“285 giorni fa ho iniziato il mio viaggio verso il ritorno in campo. È difficile spiegare come mi senta, ma è importante per me dire che mi sento benedetto ad avere il supporto di così tante incredibili persone. Il chirurgo, i fisioterapisti, gli allenatori e lo staff che sono stati con me sin dal primo giorno. I miei compagni di squadra che mi hanno dato energia aiutandomi a rialzarmi. I tifosi per il loro amore, supporto e incoraggiamento. E soprattutto la mia famiglia perché senza di essa non sarei nessuno. Grazie. Il lavoro non è finito. È solo iniziato”.

corner since day one. My teammates for giving me energy and keeping my head up. The fans for their love, support and encouragement. And most of all, my family because without them, I’d be nothing. Thank you. The work doesn’t stop now. It’s only just starting. We keep going! 2/2 pic.twitter.com/OiNLMLO44q

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021