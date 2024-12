Van Dijk: “Rinnovo? Non c’è una scadenza, vedremo cosa riserverà il futuro”

Virgil Van Dijk ha così parlato del tema legato al suo rinnovo di contratto con il Liverpool: “Non c’è alcuna scadenza per il rinnovo di contratto. Vedrò cosa riserva il futuro. Ora sono concentrato completamente sul Leicester. Salah? I suoi numeri parlano da soli. È un atleta molto speciale. Ha fatto un lavoro straordinario per il club e spero che possa giocare la sua migliore stagione di sempre per il club, rimanendo importante con i suoi gol e i suoi assist”.

Foto: Instagram Liverpool