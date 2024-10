van Dijk: “Rinnovo? Abbiamo cominciato il dialogo. E’ una mia priorità”

Virgil van Dijk, capitano del Liverpool, ha parlato alla BBC, in merito al rinnovo con i Reds, con il contratto in scadenza nel 2025.

Queste le sue parole: “Le discussioni sono in corso, vedremo cosa succederà in futuro. La mia attenzione è tutta sul Liverpool, voglio vincere le partite che mi aspettano e nient’altro. Al momento non ho idea di cosa ci riserverà il futuro. Posso solo dirvi che sono iniziate delle discussioni e che vedremo. Mi sento bene, fisicamente, mentalmente e mi sto divertendo. Quando sarà il momento di prendere una decisione, lo saprete anche voi”.

Foto: twitter Liverpool