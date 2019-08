Van Dijk: “Quando mi ritirerò non farò l’allenatore, ma…”

Intervistato da Optus Sport, Virgil van Dijk ha rivelato i suoi progetti una volta svestiti i panni da calciatore. Queste le sue parole: “All’inizio della mia carriera pensavo di poter diventare un manager, ma a questo punto non credo che lo diventerò. Il mondo può essere molto crudele. Ci sono molte persone che possono avere opinioni diverse dalle tue e che possono influenzarti e se potessi scegliere non ti metteresti mai in quel tipo di situazione. Credo che comunque rimarrò nel mondo del calcio. Non sarò commentatore, perché devi dire certe cose che non vorresti dire ma devi farlo se vuoi fare bene quel lavoro. Vedremo, penso di avere un buon occhio per individuare i talenti, quindi forse farò qualcosa del genere”.

Foto: Twitter Liverpool