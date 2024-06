Van Dijk: “Possiamo rendere la vita difficile alla Francia”

Durante l’intervista concessa ai microfoni della FIFA, Virgil Van Dijk, ha così parlato in vista di Euro2024: “La Francia è sempre difficile da battere. Evidentemente hanno le qualità individuali per punirti anche se commetti un solo errore. Ma sappiamo anche che, se saremo al 100% e difenderemo e attaccheremo bene come squadra, potremo rendere difficile la vita anche alla Francia. Tutto può succedere, soprattutto in un torneo importante”.

Poi ha proseguito: “”Non importa contro chi giochi, siamo preparati. Sappiamo cosa aspettarci: il modo in cui gioca l’avversario, cosa può fare, cosa non sa fare bene, ma questo vale per tutte le squadre e non solo per la Francia o Mbappé. Alla fine, si tratta di difendere insieme, come una squadra. Il mio ruolo? Sarò l’estensione dell’allenatore: ne sono felice e mi si addice. Come capitano so che tutti gli occhi sono puntati su di me, ma mi sono abituato ed è qualcosa che mi piace”.

Foto: Instagram Van Dijk