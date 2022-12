Van Dijk: “Possiamo fare ancora meglio, vogliamo il Mondiale”

Al termine della sfida contro gli USA, Virgil Van Dijk, ha così parlato dopo il successo per 3-1 dell’Olanda: “Penso che possiamo fare ancora meglio di quanto abbiamo mostrato fino a questo momento. Mi sento meglio partita dopo partita, anche quando abbiamo la palla in possesso, ma possiamo giocare meglio di così. Sappiamo bene cosa significa giocare bene e oggi lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Penso che abbiamo segnato due gol fantastici, poi ne abbiamo preso uno e non ho idea di come sia successo. Ma poi abbiamo lottato ancora e questo dice molto sulla squadra. L’obiettivo è vincere altre tre partite, sembra facile vero? Fortunatamente ora abbiamo due giorni in più per recuperare, ed è positivo, poi ci riproveremo”.

Foto: Instagram Van Dijk