Van Dijk: “Non sono riuscito a dormire per due giorni dopo l’eliminazione con l’Argentina”

Intervenuto ai microfoni di Viaplay, Virgil van Dijk è tornato a parlare del rigore sbagliato al Mondiale nei quarti contro l’Argentina: “Non sono riuscito a dormire per due giorni dopo quella partita. Sei così vicino, anche dopo essere stato sotto 2-0… Sfortunatamente, sbagli un tiro importante e fa molto male, ho avuto un pomeriggio e una notte davvero difficili. Mi sono sintonizzato fuori dal calcio per un po’ di tempo e ho colto l’occasione per stare con la famiglia. È la cosa più importante nella vita”.

Foto: Instagram van Dijk