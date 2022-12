Il capitano dell’Olanda ha parlato in conferenza stampa di Messi e dell’Argentina. Di seguito le sue parole: “Messi è uno dei giocatori migliori di sempre, insieme a Ronaldo. C’è solo rispetto considerando quello che hanno ottenuto. Noi non dobbiamo preoccuparci solo di Messi. Ci prepariamo per vincere contro l’Argentina.”

Foto: Instagram Van Dijk