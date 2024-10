Van Dijk: “Mai dire mai ad un futuro da allenatore, un giorno restituirò tutto al calcio”

Il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha lasciato aperta la possibilità di diventare allenatore una volta conclusa la sua carriera da giocatore. Il difensore olandese, il cui contratto scadrà la prossima estate, ha espresso il desiderio di restare ai massimi livelli fino al 2026, pur non avendo ancora firmato un nuovo accordo. Durante il podcast ‘Rio Ferdinand Presents’, van Dijk ha riflettuto su cosa potrebbe riservargli il futuro: “Per ora ho detto di no, ma è anche perché arrivare a questa vita frenetica e impegnativa comporta molti sacrifici per la mia famiglia, soprattutto per mia moglie e mio figlio”.

Van Dijk ha sottolineato l’importanza di “restituire qualcosa al calcio”, ricordando un episodio significativo della sua infanzia: “Quando ero più giovane, avevo otto o nove anni, durante un allenamento alcuni giocatori della prima squadra del Willem II, la mia squadra di allora, vennero ad allenarsi con noi. Non lo dimenticherò mai”. Il difensore ha spiegato che comprendere l’impatto che un giocatore può avere sulle generazioni più giovani lo arricchisce profondamente: “Vederli felici e giocare con pura gioia è qualcosa che dà molto anche a me”.

Foto: twitter liverpool