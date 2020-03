Van Dijk: “L’Atletico è difficile da affrontare, ma daremo tutto per passare il turno”

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di stasera contro l’Atletico Madrid, il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, ha parlato in conferenza stampa: “Andremo in campo con la stessa mentalità di sempre. Speriamo di vincere la partita e giocare bene a calcio ma, soprattutto, dare il massimo. Dobbiamo fare in modo che ciascuno di noi dia tutto dal primo al novantesimo. Tutto può succedere e giochiamo contro una grande squadra, ma vogliamo passare il turno. L’Atletico è una squadra forte e difficile da affrontare: nel gioco che fanno loro sono i migliori al mondo. Vogliamo andare avanti, anche se sappiamo che sarà incredibilmente difficile.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Liverpool