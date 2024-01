Van Dijk: “L’addio di Klopp è difficile da accettare. Ma deve darci una carica in più”

Virgil Van Dijk, difensore e capèitano del Liverpool ha parlato in conferenza stampa parlando anche dell’addio di Klopp a fine stagione.

Queste le sue parole: “La partenza di Klopp è difficile da accettare perché l’allenatore significa molto per noi, per me, per il club e per tutta la Premier League. Ha preso la decisione. Ce lo ha detto in privato, ovviamente, ed eravamo tutti insieme. Come ho detto, è difficile da accettare, ma la nostra mentalità è quella di concentrarci sul calcio. Magari anche questo ci darà una spinta in più per fare del nostro meglio o magari goderci ancora un po’ insieme e fare dell’ultima parte di stagione, le ultime partite del mister con il club, il momento più bello che abbia mai avuto”

Foto: twitter Liverpool