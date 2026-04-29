Van Dijk: “L’addio di Alisson? Non so nulla, se dovesse succedere ci adatteremo”

29/04/2026 | 18:00:18

Alisson è uno dei nomi caldi del mercato Juventus, come vi abbiamo raccontato lo scorso 22 aprile. Intervistato da ESPN, Van Dijk si è espresso così su un’ipotetica partenza del portiere: “Il possibile addio di Alisson? Prima o poi arriva per tutti il giorno in cui si andrà via. Ma se dovesse succedere, e io non ne so nulla e non credo che, a questo punto, ne abbia un’idea nemmeno lui, allora noi, come club, ci adatteremo. Abbiamo passato di tutto insieme, cose positive e purtroppo anche alcune negative, quindi sarebbe sicuramente un duro colpo e un’assenza pesante, ma non credo che, per quanto mi riguarda, sia una buona idea pensare in anticipo a ciò che potrebbe o non potrebbe accadere. Mi piacerebbe che rimanesse qui”.

foto x liverpool