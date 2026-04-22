Esclusiva: Juventus, scatto per Alisson. E c’è il sì del portiere

22/04/2026 | 14:37:02

La Juventus cerca un portiere di spessore e di prestigio, l’ha individuato nel trentatreenne Alisson Becker. Spalletti lo conosce bene per averlo allenato ai tempi della Roma e lo ha messo in cima alla lista rispetto agli altri specialisti che sono stati accostati al club bianconero. C’è già il sì di Alisson per un contratto che potrebbe essere biennale con opzione oppure direttamente triennale. Recentemente il Liverpool ha prolungato il contratto in scadenza per un’altra stagione, ma per il futuro ha intenzione di puntare sul georgiano Mamardashvili. E quindi la Juventus ha intenzione di procedere per un profilo di spessore che che consentirebbe di fare un autentico salto di qualità in quel ruolo. Incassato il sì con Alisson, nei prossimi giorni proseguiranno i dialoghi con il Liverpool per arrivare alla soluzione definitiva.

Foto: Instagram personale