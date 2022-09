Van Dijk incorona Timber: “Alla sua età non ero così forte. Ha un potenziale altissimo”

Jurrien Timber è uno dei profili più interessanti per quanto riguarda i giovani difensori. E a solo 21 anni è già titolare nella Nazionale maggiore olandese, costringendo a restare a guardare difensori come de Ligt e de Vrij. Il centrale dell’Ajax è stato elogiato oggi in conferenza stampa da Virgil Van Dijk: “Alla sua età io non ero così forte. Ha solo 21 anni, posso solo elogiarlo. Ha un potenziale altissimo, sono sicuro”.

Foto: Timber Instagram