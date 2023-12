Van Dijk: “La Premier si deciderà a febbraio-marzo, bisogna dare continuità”

Il difensore olandese Virgil Van Dijk ha parlato prima della partita contro il Burnley delle 18:30. Il Liverpool ha passato un’ultima stagione molto complicata, ma quest’anno sente di poter tornare ai livelli visti in passato trovandosi a -1 dall’Arsenal capolista. Queste le parole del capitano del Liverpool: “È ancora dicembre, ci sono tante partite da giocare. La corsa al titolo non si deciderà certamente adesso: a febbraio o marzo potremo vedere chi lotterà. Adesso dobbiamo assicurarci di restare sopra, nella parte alta della classifica. Abbiamo la qualità per farlo, ma la continuità è la cosa più difficile da raggiungere come giocatori e come squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool