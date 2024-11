Van Dijk: “Il Bayer Leverkusen è impressionante, giocare queste partite è un privilegio”

Virgil van Dijk ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Liverpool, commentando la vittoria in rimonta contro il Brighton, utile per caricare l’ambiente in vista della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, in programma questa sera alle 21:00.

“Prima della partita contro il Brighton di sabato, ho parlato di quanto sarebbe stato importante Anfield se avessimo ottenuto la vittoria, e devo dire che avevo ragione. L’atmosfera era fantastica e ha sicuramente giocato un ruolo importante nella nostra eccellente rimonta nel secondo tempo”.

“Non abbiamo mai avuto partite facili contro il Brighton ed è chiaro che abbiamo avuto alcuni momenti difficili, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati sciatti nel possesso palla e non abbiamo pressato neanche lontanamente come potevamo. Meritavamo di essere in svantaggio a metà tempo, non c’è dubbio.

“Il secondo tempo, però, è stata una storia diversa. Siamo arrivati ​​con un’energia completamente diversa dopo l’intervallo e penso che abbiamo ottenuto ciò che meritavamo dalla partita. Sono stati tre punti importanti per noi, soprattutto se si vedono alcuni degli altri risultati in Premier League nel weekend”.

“Devo fare una menzione speciale anche a Joe Gomez, che è arrivato in campo in circostanze difficili a seguito dell’infortunio di Ibrahima Konate poco prima dell’intervallo. Fortunatamente Ibou sembra che starà bene, ma Joey ha davvero dimostrato la sua qualità nel secondo tempo con una prestazione brillante”.

“Come ho già detto molte volte, avremo bisogno che tutti si facciano avanti e diano il loro contributo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ed è fantastico vedere che ragazzi come Joey, così come altri come Wataru, Cody, Kostas, Curtis e Darwin, sono pronti a cogliere l’occasione quando saranno chiamati. È un gioco di squadra, e tutti avranno la loro parte da svolgere durante la stagione”.

“Stasera affrontiamo un’altra partita difficile e un altro avversario davvero forte. È difficile non essere impressionati da ciò che il Bayer Leverkusen ha fatto negli ultimi 12 mesi circa. Sono stati una delle squadre migliori e più costanti in Europa, ottenendo risultati incredibili in Germania la scorsa stagione. Hanno un bravo allenatore, uno che è molto familiare ai nostri tifosi, ovviamente, e arriveranno ad Anfield molto motivati, pronti a darci una prova davvero dura”.

“Dobbiamo iniziare la partita meglio di quanto abbiamo fatto contro il Brighton, questo è certo. Dobbiamo costruire su quella prestazione del secondo tempo e portare tutti gli aspetti positivi nella partita di stasera. Se ci riusciremo, allora saremo in buona forma”.

“Ci stiamo godendo le numerose sfide che ci attendono in questo momento. I nostri risultati sono stati molto buoni finora, sia a livello nazionale che in Champions League, e questo ovviamente ci dà molta fiducia. Sappiamo di poter competere in qualsiasi partita, contro qualsiasi avversario”.

“Ma vogliamo ancora di più. Sappiamo che c’è ancora molta strada da fare in questa stagione e che siamo ancora un work in progress. Dobbiamo restare umili, continuare a lottare e continuare a chiedere di più a noi stessi”.

“Continuate a divertirvi, direi. È un privilegio giocare a partite come questa, e non dobbiamo mai darlo per scontato”.

“Non vedo l’ora di vivere un’altra atmosfera speciale ad Anfield questa sera”.

