Van Dijk: “Giochiamo sempre più partite, dobbiamo iniziare a parlarne”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda, il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, ha così parlato dei tanti impegni ravvicinati che mettano a rischio la salute dei giocatori: “In Inghilterra crediamo che i calendari siano troppo impegnativi. I giocatori vengono pagati bene, ma questo non dovrebbe mai andare a scapito della nostra salute. Continuiamo a dover giocare sempre più partite. Noi giocatori dovremmo iniziare a dire qualcosa in merito e contribuire a trovare una soluzione”.

