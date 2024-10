Van Dijk: “Futuro? Sono tranquillo, per ora mi godo ogni partita. Poi vedremo”

Il futuro di Virgil Van Dijk potrebbe essere lontano dal Liverpool. Il forte difensore olandese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con i Reds e non ci sono ancora trattative per il rinnovo.

Van Dijk però si dice sereno sul futuro: “Sono molto tranquillo. L’ho già detto molte volte. Vediamo cosa succederà a fine stagione. Mi sto godendo il mio calcio, mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Mi sento in un buon momento. Non c’è altro da dire. Voglio continuare a godermi ogni partita, perché è un gioco bellissimo” le sue parole ai canali ufficiali dl Liverpool.

Foto: sito Liverpool