Van Dijk elogia Maldini: “È una leggenda, il rispetto nei suoi confronti è incredibile”

Ai microfoni di Sky Sports Football ha parlato Van Dijk il quale ha espresso parole di elogio nei confronti di Paolo Maldini, rilasciando queste parole: “Il rispetto che ho verso di lui è incredibile, ovviamente è una leggenda del calcio. Sai… è incredibile il modo in cui ha giocato e quello che ha raggiunto giocando al Milan per così tanto tempo”.

Sulla chiacchierata avuta con il dirigente rossonero avuta in occasione di Milan-Liverpool di Champions, ha esclamato: “Volevo solo ringraziarlo: durante il mio infortunio stavo collezionando magliette e avevo una sua maglietta che lui ha firmato per me. Ho voluto pensare di nuovo lui e gli ho chiesto come andasse. Leggenda, leggenda e rispetto”.

Foto: van-dijk-twitter-liverpool