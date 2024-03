Van Dijk: “Dobbiamo migliorare tanto se vogliamo fare qualcosa di buono agli Europei”

Virgil Van Dijk, capitano della Nazionale olandese, ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista delle prossime amichevoli e dopo il 4-0 alla Scozia.

Queste le sue parole: “ Questo ti porta momenti di transizione in cui possono diventare pericolosi. Ci sono molte cose che dobbiamo migliorare se vogliamo fare qualcosa per il Campionato Europeo. Ma alla fine le cose si sono sistemate. È stata una partita di allenamento, ma c’è del lavoro da fare. Avevamo tutti l’intenzione di fare una buona partita fin dal primo minuto e questo non è avvenuto. Analizzeremo la cosa con attenzione e dobbiamo fare meglio martedì, altrimenti verrai punito”.

Foto: Instagram personale