Van Dijk attacca: “Eravamo ai Mondiali. Secondo tempo scandaloso, non si può essere così pigri”

Il difensore centrale dell’Olanda, Virgil Van Dijk, a fine gara contro il Montenegro non ha contenuto la rabbia per una qualificazione ai Mondiali buttata via nel finale.

Queste le sue parole: “Eravamo ai Mondiali, a 10 minuti dalla fine sopra di due gol era fatta. Siamo stat capaci di buttare tutto. È semplicemente scandaloso come abbiamo giocato nel secondo tempo. Tutti vogliamo avere il pallone, tutti vogliamo giocare a calcio, attaccare e segnare. Ma dobbiamo fare in modo di pensare anche in fase difensiva. Abbiamo lasciato spazio in contropiede, e se non hai l’organizzazione giusta ti infilano. È semplicemente orribile. Con tutto il rispetto per il Montenegro, come per l’Olanda, qui devi solo vincere. Soprattutto se sei in vantaggio per 2-0. Forse è stata un po’ di pigrizia. Dobbiamo discuterne con attenzione. Ora vedremo cosa succederà martedì contro la Norvegia, ci giocheremo lo scontro diretto in uno stadio vuoto. Siamo stati bravi a complicarci tutto”.

Foto: Twitter Liverpool