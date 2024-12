Van Dijk: “Adoro il club e il club mi adora, posso giocare altri tre o quattro anni ai massimi livelli”

Van Dijk, il difensore più importante del Liverpool ha rilasciato una intervista a Prime Video che verrà pubblicata questa sera prima del match del turno del Boxing Day tra Reds e Leicester. Il difensore olandese è in scadenza nel 2025 e ancora non si sa niente riguardo il rinnovo, lui però sembra non preoccuparsi del calciomercato. Questo un piccolo estratto: “Adoro il club e il club mi adora. Amo i tifosi e i tifosi mi amano: questa è una base eccellente per ottenere successi. A mio parere, posso giocare ancora tre o quattro anni al massimo livello. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.”

Foto: X Van Dijk