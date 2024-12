Van der Vaart punge Haaland: “È un giocatore normale. Quando il City ha bisogno di lui, dove è?”

Rafael Van der Vaart, ex fantasista di Tottenham e Real Madrid, ha parlato talkSPORT di alcuni temi di attualità, non lesinando giudizi piuttosto pesanti: “Se togliamo la velocità, vedo Erling Haaland come un giocatore normale. Tecnicamente non è abbastanza bravo e può cavarsela quando il Manchester City è in forma, ma non quando stanno faticando. Penso che gli manchi qualcosa che i migliori attaccanti di alto livello hanno. Potrei essere criticato per questa opinione, ma non lo vedo allo stesso livello degli attaccanti top con cui ho giocato, come Ruud van Nistelrooy. Al momento il Manchester City ha bisogno di Erling Haaland, ma dov’è? È per questo che non lo considero tra quei pochi attaccanti davvero di classe mondiale”.

Foto: Instagram Manchester City