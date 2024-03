Van der Vaart: “L’Europeo dell’Olanda dipende da Depay. Ma faccia meno palestra”

Intervenuto a Studio Voetbal, Rafael van der Vaart, ha così parlato del centravanti dell’Atletico Madrid e della Nazionale olandese, Memphis Depay: “É il nostro miglior giocatore. Se in estate sarà in buona forma, all’Europeo avremo qualche possibilità. Altrimenti non vedo nessuna opzione per l’Olanda. Memphis ha tantissime qualità, anche se credo che sia troppo muscoloso. Per me sarebbe prudente fargli fare meno lavoro in palestra”.

Foto: Instagram Depay