L’ex leggenda olandese, con un passato anche nel campionato tedesco, ha parlato ai microfoni di Nos dei problemi della Germania che hanno causato l’eliminazione. Di seguito le sue parole: “La Germania ha un grosso problema in difesa. Sule, non è un giocatore di livello mondiale. Anzi, per me è il Maguire tedesco. ”

Foto: Twitter personale