Van der Vaart: “E’ vero, Ibra mi disse ti spezzo una gamba. Ma preferisco la gente schietta”

Nel corso di una intervista a FourFourTwo, Rafael van der Vaart, ex centrocampista olandese, ha raccontato ancora una volta l’aneddoto del 2003 all’Ajax, quando fu minacciato da Ibra.

Ma questa volta, l’olandese, ammette che preferisce la gente schietta come Ibra a gente che invece parla alle spalle.

Queste le sue parole: “Sì, è vero, mi ha detto che mi avrebbe spezzato le gambe. Ma Zlatan lo diceva un po’ a tutti… È anche vero che in quel periodo le cose tra noi due non andavano per niente bene. Però preferisco avere in squadra persone oneste come lui, gente schietta, che ti parla in faccia, anche se significa litigare un po’. Non c’è stato un momento preciso in cui abbiamo discusso, non andavamo d’accordo in generale”.

Foto: Twitter personale