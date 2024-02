Van der Vaart contro de Jong: “Gioca come un postino”

Frenkie de Jong non ha particolarmente brillato nel pareggio tra Barça e Napoli al Maradona. E il centrocampista olandese ha ricevuto dure critiche da parte di un illustre connazionale come Rafael van der Vaart, ex giocatore del Real Madrid e dell’Ajax, tra gli altri, e attuale commentatore televisivo: “Frenkie de Jong gioca a calcio come un postino. Ci mette troppo tempo a passare la palla in avanti, invece continua a correre e a portarla al suo compagno di squadra. Una volta che ti allontani dal tuo avversario, devi mantenere la palla in movimento e passare! la palla !” ha detto a Ziggo Sport.

Foto: Instagram De Jong