Van der Sar: “Schreuder darà continuità al percorso che abbiamo intrapreso in questi anni”

Alfred Schreuder è il nuovo allenatore dell’Ajax, in sostituzione di Erik ten Hag, passato al Manchester United.

Edwin van der Sar, dirigente dei lancieri, ha commentato sul sito ufficiale la scelta del tecnico: “Conosciamo Alfred come un allenatore tatticamente preparato e versatile. Negli ultimi anni ha acquisito esperienza come allenatore e come assistente nei migliori club di vari Paesi. Abbiamo molta fiducia, darà continuità al percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni, sia in Eredivisie che in UEFA Champions League”.