Van der Sar in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale. Il comunicato dell’Ajax

L’Ajax con un post sui propri social ha annunciato che Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia celebrale. Il portiere infatti è in ospedale terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili. L’ex United si trovava in Croazia per le vacanze. Ecco il comunicato del club: “Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando“.

Foto: Van Der Sar Ajax Twitter