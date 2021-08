Van der Sar ammette: “Onana vuole andarsene”

Edwin Van der Sar, amministratore delegato dell’Ajax, in un’intervista a Sport Voetbal, ha parlato della situazione relativa al portiere André Onana che ha il contratto in scadenza nel 2022 e al momento non ha intenzione di rinnovare con il club olandese. Ecco le parole dell’ex portiere. “È difficile un suo rinnovo. Volevamo continuare con André, ma lui vuole andarsene. È ancora sospeso per alcuni mesi. Marc Overmars (direttore sportivo dell’Ajax, ndr) è stato in contatto con l’Olympique Lione ma per il momento nulla è deciso. Siamo tranquilli. Io ho un rapporto quotidiano con André, ma è per lo più amichevole. Teniamo per noi quello che ci diciamo”.

Foto: Twitter personale Onana