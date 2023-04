Van der Brom (all. Lech Poznan): “Nonostante il risultato dell’andata, dovremo farci trovare pronti e lottare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lech Poznan, John Van den Brom, ha così presentato la sfida di domani contro la Fiorentina, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League dopo il 4-1 dell’andata: “Ci sono delle cose che non puoi cambiare, ormai abbiamo perso l’andata e chiaramente eravamo tutti delusi, i tifosi in primis. Ma dobbiamo comunque fare del nostro meglio e lottare. C’è tantissimo rispetto per la Fiorentina e per la gara, possiamo però fare meglio dell’andata. Quindi dobbiamo farci trovare pronti e mostrare ciò che sappiamo fare. Possiamo impostare un altro tipo di match, spero che l’esito sarà soddisfacente almeno in termini di approccio e di gioco”.

Infine: “Giocheranno le riserve visto il risultato dell’andata? Ho cercato sempre di puntare sui migliori, erano pronti per giovedì e lo saranno per domani”.

Foto: Van den Brom sito lech poznan