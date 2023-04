Van den Brom (all. Lech Poznan): “La Fiorentina ha buone possibilità di vincere la Conference”

Intervenuto in conferenza stampa, John van den Brom, allenatore del Lech Poznan, ha così parlato in conferenza stampa dopo in casa della Fiorentina che non ha comunque impedito l’eliminazione dei polacchi: “A Poznan nessuno ha visto il vero Lech, mentre oggi abbiamo fatto una cosa straordinaria, ci abbiamo creduto fin dall’inizio pressando molto. Loro sono forti ed era importante vincere le seconde palle. La Fiorentina si è anche innervosita e ha dovuto fare dei cambi, dunque sono molto fiero di quello che abbiamo fatto. È la fine di un percorso in Europa e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Sono stato davvero entusiasta stasera”.

Infine, sulle possibilità della Fiorentina di vincere la Conference: “Ho molto rispetto per i viola, hanno degli ottimi giocatori e possono fare quello che vogliono. Per me loro hanno buone possibilità di vincere. Avrei sperato di esserci anche io ma a questo punto lo auguro a loro”.

Foto: Van den Brom sito lech poznan