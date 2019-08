Van De Beek chiama il Real: “Spero si risolva tutto al più presto”

L’interesse del Real Madrid per Donny Van De Beek non è ormai più un mistero e lo stesso giocatore ne ha già parlato in passato senza nascondere l’esistenza di una trattativa. Dopo aver giocato e segnato una rete nella vittoria del suo Ajax contro l’Emmen, il centrocampista olandese ha rilasciato una breve dichiarazione al riguardo, raccolta da Mundo Deportivo: “Le trattative sono ancora in corso, ma vorrei che tutto venisse risolto al più presto”

