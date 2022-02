Van Bronckorst: “Fantastico aver preso Ramsey. Ci farà fare un grande salto di qualità”

Giovanni van Bronckhorst, allenatore dei Rangers di Glasgow, ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Aaron Ramsey, giunto in prestito dalla Juventus.

Queste le sue parole: “Con la dirigenza abbiamo avuto sempre le idee chiare, volevamo muoverci soltanto se fossimo riusciti ad alzare il livello. Con Ramsey e Amad ci siamo riusciti. Sono molto felice dei nuovi arrivi, essere riusciti a prendere un giocatore come Aaron è fantastico, ci è voluto tanto duro lavoro da parte di Ross Wilson per renderlo possibile”.

Come sta Ramsey?

“Oggi si è allenato, ma è ancora troppo presto per vederlo in campo domani, mi aspetto che faccia parte della rosa a breve”.

Foto: Twitter Rangers