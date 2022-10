Van Bronckhorst: “Il Napoli è la squadra peggiore per uscire da questo nostro momento complicato”

Alla vigilia del proibitivo match di Champions in casa del Napoli, il tecnico dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, parla in conferenza stampa della gara: “È stato un periodo difficile, il modo migliore per uscirne è ottenere un buon risultato. Affrontiamo una squadra forte, in uno stadio importante e dobbiamo dare il meglio. Il Napoli purtroppo è la squadra peggiore per uscire da questo nostro momento complicato, hanno vinto 11 gare di fila ma questo lo sappiamo già. Ciò che possiamo fare è dare il meglio”.

Foto: twitter Rangers