van Bronckhorst: “Andiamo ad Anfield per fare risultato”

Non parte con il destino segnato il Rangers in vista della proibitiva trasferta di Anfield contro il Liverpool. A parlare in conferenza stampa è il tecnico del club scozzese Giovanni van Bronckhorst: “Sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra davvero forte e non abbiamo punti, quindi dobbiamo far risultato. Veniamo ad Anfield per fare risultato, questa è la nostra intenzione. Sarà molto difficile perché hanno giocato 3 finali di Champions negli ultimi 5 anni e sono ancora una delle migliori squadre d’Europa. Questa è probabilmente la squadra più forte che abbiamo affrontato”.

Foto: twitter Rangers