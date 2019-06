Van Bommel: “Robben al Psv? Più di un contatto, aspettiamo la sua decisione”

Futuro tutto da scrivere per Arjen Robben. L’esterno offensivo classe ’84 ha lasciato il Bayern Monaco al termine della stagione, un addio annunciato dopo un’esperienza lunga ben 10 anni. Per lui si è parlato di offerte dagli Emirati Arabi e – soprattutto – dall’Olanda, con il tecnico del PSV, Mark van Bommel, che vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione. Lo stesso tecnico degli olandesi ha confermato a Voetbalzone: “C’è stata più di una chiamata, ma è molto semplice: è lui che deve prendere la decisione. Sa che vorremmo riaverlo qui e ora dobbiamo dargli il tempo necessario per prendere la decisione. Non gli metterò pressione e non lo forzerò, è una scelta importante per lui. Può ritirarsi o continuare a giocare. Può unirsi a noi o andare altrove. Avrà ricevuto tante offerte”.

Foto: Bild