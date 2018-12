Van Bommel: “Inter? Per me è sempre un derby, proveremo a vincere. Su Gattuso, il Milan e la Juve…”

Marko Van Bommel, allenatore del PSV, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: “Se è ancora un derby? Lo è solo per me. Noi siamo qui per fare bene e vincere la partita. Il PSV gioca bene pur senza punti nel girone. Ci abbiamo messo sei anni ai miei tempi per arrivare in semifinale di Champions. La Juve domina in Italia, non è facile, ma il Milan di Rino sta facendo bene. Da giocatore nello spogliatoio aveva già fatto capire che sarebbe diventato allenatore. Tornare a Milano? È sempre bello, il Milan avrebbe voluto rinnovare il mio contratto, ma io ho scelto di tornare al PSV. Una realtà molto diversa. Da allenatore che si inserisce in una società , dico che le cose da fare sono tante. I progressi ci sono stati, anche più veloci rispetto a quanto mi aspettassi. In Champions il livello è molto più alto del campionato olandese. Dalla gara contro il Bate abbiamo imparato molto. L’atmosfera che respiri in questi stadi ti migliora sempre”.

Foto: Twitter PSV