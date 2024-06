Van Basten: “Zirkzee? Non riesco a dire se diventerà un grande. Ma certamente ha buone qualità”

Marco Van Basten, ex leggenda del Milan, è intervenuto a margine di un evento, dove ha parlato così di Joshua Zirkzee, che è un obiettivo di mercato dei rossoneri.

Queste le sue parole: “È promettente, ma giovane e all’inizio della sua carriera. Dobbiamo aspettare per vedere quanto è forte… Non riesco a dire se diventerà un grande, però ha qualità sicuramente. È un buon giocatore, ma ancora giovane. Se il Milan vuole vincere ed essere importante in Europa deve scegliere i buoni giocatori. Non sono all’altezza per capire se farà bene o no al Milan. Camarda? Ho già sentito il suo nome e visto un po’ di immagini, mi pare che abbia firmato il contratto… C’è sempre futuro, Camarda ne ha uno radioso davanti”.

Foto: twitter FIFA